FilterPixel é uma ferramenta de seleção e edição de fotos com tecnologia de IA, disponível nas plataformas Windows e Mac. A ferramenta automatiza o processo de classificação de fotos, identificando as melhores fotos e sinalizando possíveis problemas, reduzindo substancialmente o tempo gasto na seleção de fotos. O aplicativo foi desenvolvido para atender diversos gêneros fotográficos, garantindo resultados precisos independente do tipo de ensaio fotográfico. Ele suporta uma variedade de formatos, incluindo RAW, DNG e JPG, e permite a importação de vários álbuns simultaneamente, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho. FilterPixel usa IA para imitar o estilo de edição do usuário, desde o corte até o ajuste de exposição, permitindo-lhes criar perfis de edição personalizados. Com FilterPixel, os usuários podem exportar suas imagens editadas para diferentes plataformas, incluindo Lightroom, Capture One e Photo Mechanic em vários formatos. A ferramenta conta com a confiança de uma comunidade global de fotógrafos pela sua eficácia na transformação dos seus fluxos de trabalho e na melhoria da sua produtividade. O software garante privacidade e não compartilha dados do usuário, garantindo a conformidade com o GDPR. Ele oferece uma variedade de suporte, incluindo blogs educacionais e um helpdesk dedicado. A IA também se personaliza para aprender o estilo e gênero de fotografia do usuário e lida com diferentes fotos de maneira diferente. Notavelmente, a IA do FilterPixel categoriza fotos semelhantes e escolhe a melhor, garantindo que nenhuma foto desejada seja perdida.

Site: filterpixel.com

