Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Filadd no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Ajudamos estudantes na América Latina a se formarem na faculdade. Com os cursos on-line, ajudamos os alunos a se formarem na universidade, desde a admissão e durante toda a sua formação universitária até a formatura. Todos os nossos cursos incluem interação 24 horas por dia, 7 dias por semana com nossos tutores e professores, fazendo com que 95% de nossos usuários atinjam a pontuação desejada. Preparamos mais de 10.000 alunos e em 2021 já alcançamos 800 mil, o que significa um crescimento de 6X ano a ano.

Site: filadd.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Filadd. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.