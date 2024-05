Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Fetii no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Fetii transporta grupos e empresas juntos, sob demanda. Fetii é um aplicativo de compartilhamento de viagens em grupo que permite que consumidores e empresas encomendem vans para 15 passageiros sob demanda. Os usuários pagam usando um sistema de check-in QR que divide os pagamentos perfeitamente entre o grupo no momento do embarque. Os grupos não são mais forçados a reservar um veículo fretado com semanas de antecedência, pagar um mínimo de 5 horas por uma viagem de 15 minutos e não têm flexibilidade de pagamento OU dividir o grupo e utilizar vários veículos...Fetii elimina o atrito do transporte em grupo .

Site: fetii.com

