Fermat é uma ferramenta de IA revolucionária, projetada para revolucionar a indústria da moda. Ele permite que os usuários idealizem, projetem e apresentem designs de moda em um ritmo acelerado, melhorando muito seu fluxo de trabalho criativo. Fermat também é um quadro branco colaborativo que permite aos designers converter suas ideias em visuais realistas. O usuário pode converter seus esboços feitos à mão em realidade, obtendo renderizações de alta qualidade com um clique. A ferramenta incentiva os designers a aplicarem seu estilo único usando referências visuais para manter a coerência em suas coleções ou para renovar seus best-sellers. Um recurso significativo fornecido é a capacidade de alterar as vibrações, materiais e cores das peças de moda em segundos. Também oferece a capacidade de visualizar uma roupa em diferentes modelos e ajustar as configurações conforme necessário. Fermat também permite upscaling de alta resolução para aprimorar designs elaborados e oferece a opção de transformar designs em formatos vetoriais editáveis. É uma ferramenta vital que permite aos criadores de moda transformar as suas ideias em protótipos tangíveis, auxilia na expressão visual de ideias e promove a colaboração eficaz entre equipas. É confiável e utilizado por várias empresas estabelecidas e consultores de moda autônomos.

Site: fermat.app

