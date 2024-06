ExtendMusic.AI é uma ferramenta de IA que permite aos criadores de música aprimorar e ampliar suas composições originais, gerando músicas novas e inspiradoras. O usuário primeiro carrega sua música exclusiva no formato .wav ou .mp3 e, em seguida, a tecnologia de IA usa algoritmos de ponta para criar novas faixas de áudio que complementam e enriquecem a peça original. A ferramenta foi criada por Mark Doppler e oferece um sistema baseado em créditos, com a quantidade de créditos necessária por upload dependendo do tamanho do arquivo. A tecnologia generativa de IA do ExtendMusic.AI pode levar até sessenta segundos para criar novas faixas de áudio, com tempos mais longos custando créditos adicionais. ExtendMusic.AI é ideal para criadores musicais que buscam amplificar seu som com peças novas, inovadoras e personalizadas. A ferramenta pode ser útil para criar arranjos para trilhas sonoras de filmes, trilhas sonoras de videogames e comerciais. No geral, ExtendMusic.AI oferece uma solução inovadora para criadores de música que buscam aprimorar e ampliar suas faixas de áudio originais com conteúdo gerado. A ferramenta fornece uma interface fácil de usar e simples de navegar. Oferece um sistema baseado em crédito que é fácil de usar e acessível, tornando-o acessível a uma ampla gama de usuários.

Site: extendmusic.ai

