Expensya é uma solução que transforma a gestão de gastos. Os usuários do Expensya podem gerenciar e processar qualquer tipo de despesa: compras online, custos gerais, relatórios de despesas, trabalho remoto, diárias, despesas de quilometragem e muito mais. Graças aos seus recursos e experiência abrangentes, a Expensya atualmente oferece suporte a mais de 5.000 empresas e fornece uma solução abrangente aos seus usuários, para um gerenciamento perfeito de ponta a ponta de todos os gastos comerciais. Expensya também se integra aos seus cartões bancários, ao seu sistema de RH, ao seu ERP, ao seu sistema de contabilidade e ao seu gerente de viagens. Expensya automatiza todas as etapas do processo, economizando tempo e aumentando a produtividade da sua equipe. Nossa visão é oferecer a solução mais completa, intuitiva e escalável.

Site: expensya.com

