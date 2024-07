EvolveAI é uma ferramenta de treinamento baseada em IA que visa fornecer conhecimentos acessíveis para aqueles que perseguem seus objetivos de treinamento. Ele integra inteligência artificial sofisticada com treinadores líderes do setor, atletas de classe mundial e as pesquisas mais recentes para produzir planos de treino personalizados. Uma faceta principal de sua funcionalidade é a clássica periodização em bloco que utiliza treinamento de baixa intensidade/alto volume. EvolveAI oferece aos atletas a flexibilidade de selecionar uma variedade de estilos e combinações de conjuntos superiores para diferentes rotinas, como agachamento, banco ou levantamento terra. Essas seleções determinam o volume do treino. O sistema de IA do EvolveAI adapta o treinamento com base na análise do treino, apresentando um algoritmo de treinamento projetado para otimizar cada levantamento através de um macrociclo. Ele não só garante a sequência correta de exercícios, mas também vem equipado com vídeos específicos e dicas de treinamento para forma e técnica adequadas. Esta ferramenta foi projetada para oferecer uma solução econômica e personalizada, eliminando a necessidade de um encontro individual com o coach. Os usuários podem esperar treinos otimizados para seus objetivos e, por meio do uso consistente e check-ins regulares, podem trabalhar com eficiência para atingir seus objetivos de condicionamento físico.

Site: evolveai.app

