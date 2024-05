Everlance é um tipo de software de quilometragem e despesas que ajuda as empresas a reduzir custos de reembolso, economizar tempo e oferecer benefícios de trabalho atraentes aos trabalhadores móveis. Com mais de 3 milhões de usuários, Everlance é conhecido por ser fácil de usar, administrar e fazer negócios. A plataforma ponta a ponta oferece uma solução completa de reembolso de veículos com: O aplicativo de rastreamento de quilometragem número 1 na App Store, com registros de quilometragem automáticos baseados em GPS e proteção de privacidade integrada Fluxos de aprovação de relatórios de reembolso personalizáveis ​​e sinalizadores de valores atípicos Opções de reembolso mensal, bimestral ou quinzenal para funcionários Verificação de carteira de motorista e seguro Verificações contínuas de registro de veículo motorizado (MVR) e treinamento de segurança do motorista Gerenciamento integrado de despesas Com visibilidade em cada etapa, você pode reembolsar seus funcionários com precisão e eficiência por quilometragem e despesas. Além disso, obtenha novos insights sobre como os funcionários passam o dia, ajudando a aumentar a responsabilidade e permitindo uma alocação de recursos mais eficiente. Everlance oferece suporte a todos os tipos de programas de reembolso de veículos com impostos baixos ou sem impostos. Quer você atualmente forneça carros da empresa, use processos manuais ou venha de outro fornecedor, a equipe de especialistas da Everlance pode ajudá-lo a determinar o(s) programa(s) certo(s) para o seu negócio e manter a conformidade com o IRS. Reembolsos personalizados de taxas fixas e variáveis ​​(FAVR), incluindo reembolsos de desenvolvimento de taxas de centavos por milha (CPM) Subsídios responsáveis ​​Rastreamento de frota Cada cliente tem um gerente de sucesso do cliente nomeado que atua como seu único ponto de contato e conduz suas análises trimestrais de negócios. O suporte técnico está disponível 7 dias por semana por telefone, chat e e-mail para apoiar você e seus funcionários em trânsito.

