eStreamly é um SaaS de transmissão ao vivo e compras de vídeo. O conteúdo do seu vídeo pode ser comprado em seu site, um blog, e-mail, SMS, uma página da web de terceiros e agora também pode ser comprado nas redes sociais (Instagram, Facebook, Youtube)! São seus dados, seu comércio eletrônico. Cada vídeo se torna uma extensão do seu comércio eletrônico no checkout de vídeo.

Site: get.estreamly.com

