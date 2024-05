ERPGulf - ERP customizado para o Golfo, hospedagem regional. ERPGulf é um sistema ERP e CRM feito especialmente para os países do Golfo. (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Kuwait e Catar) Ele segue todas as leis, regulamentos e procedimentos desses países, especialmente como regras de emprego para imigrantes, sistema de proteção salarial, regras de visto, situação familiar, regras de naturalização, IVA do GCC, etc. ERPGulf é um dos sistemas líderes na região, com centenas de instalações. Também oferecemos treinamentos e certificações para contadores e auditores da região. ECA (ERPGulf Certified Accountant) aumenta as perspectivas de carreira dos profissionais da região. A maioria das empresas subscritas em outros sistemas EPR e CRM implementados enfrentam dificuldades nas áreas de legislação trabalhista, sistema de proteção salarial, regras de vistos, etc. na região. ERPGulf já considerando e atualizando regularmente as alterações regulatórias e atualizações no sistema. Além disso, o ERPGulf é o único sistema ERP hospedado nos data centers regionais. Existem regras em alguns condados que restringem a hospedagem externa de dados financeiros. Além disso, a hospedagem regional torna a conectividade do sistema mais rápida e estável. ERPIntegrado com a maioria dos gateways financeiros da região, como Q-Pay e Speedcash. Também estamos trabalhando com empresas de entrega como Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu para integrar seu sistema e ERPGulf. 3CX, o software de call center popular na região, integra-se nativamente ao ERPGulf para gerenciamento de relacionamento com o cliente. ERPGulf está fornecendo API para qualquer aplicativo ou sistema de terceiros extrair ou enviar dados de seu banco de dados com segurança.

Site: cloud.erpgulf.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ERPGulf. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.