EraCast is a website revival of the 2012 YouTube Cosmic Panda layout. It uses the SubRocks source code as a base, with modifications to ensure security.

Site: eracast.cc

