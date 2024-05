A Engageware é o único fornecedor abrangente de soluções de envolvimento do cliente, permitindo que empresas e organizações resolvam as necessidades dos seus clientes na primeira interação. A plataforma completa de engajamento do cliente da Engageware é alimentada por IA conversacional e generativa para automatizar respostas a perguntas rotineiras, fornecer acesso instantâneo a bases de conhecimento e dar às organizações uma visão holística da jornada do cliente. Com a aquisição da Aivo, mais de 700 organizações nos setores bancário, de serviços financeiros, varejo, saúde e educação confiam nas soluções da Engageware para impulsionar o crescimento com aumento de vendas e conversão, melhorar a experiência multicanal do cliente, automatizar o atendimento ao cliente e reduzir carga de trabalho do call center. A plataforma da Engageware permite transferências de canais síncronas e dados e análises robustos para informar decisões estratégicas de negócios que impulsionam o crescimento, a eficiência e relacionamentos mais fortes com os clientes. Engageware é uma empresa do portfólio da Clearhaven Partners.

Site: engageware.com

