eMastered é uma ferramenta de masterização de áudio online desenvolvida por engenheiros vencedores do Grammy e alimentada por IA. Seu objetivo é fornecer recursos de masterização de áudio rápidos, fáceis de usar e de alta qualidade para músicos e criadores musicais. A ferramenta analisa faixas de áudio enviadas pelos usuários e aplica processos de estúdio profissionais, como equalização, compressão e saturação para melhorar a qualidade do som. Um dos principais recursos é a capacidade de comparar o áudio masterizado com o arquivo original, permitindo aos usuários visualizar e baixe a versão melhorada em formato WAV ou MP3. Com um plano de assinatura, os usuários podem baixar um número ilimitado de masters por mês. O eMastered utiliza aprendizado de máquina para melhorar suas habilidades de masterização com cada música que processa. Seu mecanismo de IA cria masterizações personalizadas adaptadas aos recursos exclusivos de cada música, independentemente do gênero ou estilo, fornecendo resultados profissionais por uma fração do custo da masterização de estúdio tradicional. A ferramenta também oferece uma opção de masterização avançada, proporcionando aos usuários controle adicional sobre seu som. Parâmetros como compressão, EQ, largura estéreo e volume podem ser ajustados manualmente, permitindo que os usuários obtenham seu som preferido e salvem predefinições. O eMastered também possui um recurso de masterização de referência alimentado por IA, onde os usuários podem fazer upload de um arquivo de referência e deixar a ferramenta analisar sua identidade sonora e aplicar esse aprendizado em suas próprias faixas. Esse recurso ajuda os usuários a se aproximarem do som de suas músicas favoritas. No geral, o eMastered oferece uma solução rápida, fácil e acessível para músicos e criadores de música obterem resultados de masterização de áudio de nível profissional sem a necessidade de tarifas caras de estúdio ou amplo conhecimento de masterização. ou experiência.

Site: emastered.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com eMastered. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.