Elf Messages

Mensagens de Elfos Personalizadas é uma ferramenta que permite aos usuários criar mensagens de áudio personalizadas de um Elfo de Natal. Ele permite que os usuários personalizem sua mensagem com suas próprias palavras, nome e endereço de e-mail. As mensagens de áudio são então gravadas pelos Elfos no Pólo Norte e enviadas para a caixa de entrada do usuário. As mensagens podem incluir referências a familiares, conquistas e outros detalhes personalizados, tornando a mensagem de áudio mais especial e única. As mensagens têm no máximo 120 palavras e podem incluir uma piada de família ou a menção de um presente que gostariam de ganhar no Natal. A ferramenta também fornece dicas para escrever uma ótima mensagem e exemplos de mensagens élficas para ajudar os usuários a serem criativos.

Site: elfmessages.com

