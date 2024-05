Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Elementary POS no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O POS elementar é a sua caixa registradora móvel ou um sistema complexo de ponto de venda, adaptado para atender às suas necessidades específicas. Por um preço único e justo, você obtém acesso a inúmeros recursos projetados para simplificar e agilizar seus processos de negócios e a um número ilimitado de usuários e dispositivos conectados. Com o Elementary POS, você pode acessar um módulo de vendas flexível e um escritório virtual, proporcionando acesso on-the-go a estatísticas de vendas, gerenciamento de estoque e muito mais. O PDV Elementar é ideal para pequenas e médias empresas, freelancers e também para quem está iniciando um novo negócio. É um sistema abrangente e fácil de usar, projetado para crescer com sua empresa. Quer você precise de uma única caixa registradora móvel ou de um sistema mais complexo, o Elementary POS pode ser adaptado precisamente às suas necessidades. Você pode imaginá-lo como um jogo de construção que pode ser moldado exatamente de acordo com os requisitos do seu modelo de negócios. Em poucos minutos, você pode conectar o Elementary POS a dispositivos externos, como displays de clientes, displays de cozinha, leitores de código de barras ou terminais de pagamento – tudo na forma de tablets ou celulares com Android ou dispositivos especializados. O aplicativo oferece uma ampla gama de recursos, incluindo vendas, pedidos remotos, gerenciamento de estoque, estatísticas e relatórios avançados de vendas e um escritório virtual que permite gerenciar seu negócio de qualquer lugar. Você pode adicionar um número ilimitado de usuários e caixas registradoras à sua conta. O Elementary POS funciona em qualquer celular ou tablet com Android, evitando que você invista em hardware caro.

