EdTools.io é uma plataforma que oferece aplicativos que economizam tempo para professores, projetados para simplificar o dia a dia de ensino. Ele fornece suporte para diversas tarefas e atividades envolvidas no ensino, como gerenciamento da sala de aula, comunicação com os pais e muito mais. Com EdTools.io, os professores podem acessar uma variedade de aplicativos web inovadores que foram criados especificamente para facilitar seu trabalho. A plataforma oferece aplicativos que podem ser usados ​​em sala de aula para facilitar o ensino, além de aplicativos para gerenciamento da turma e comunicação com os pais. Os professores podem ativar e utilizar os aplicativos mais relevantes para suas necessidades de ensino. Para gerenciamento de sala de aula, EdTools.io oferece recursos como painel para pais, painéis individuais para alunos e aplicativos para interação em sala de aula e em casa. Também oferece aplicativos para comunicação com os pais, tornando mais fácil mantê-los informados sobre a escola e o progresso de seus filhos. Um dos principais benefícios do EdTools.io é a capacidade de economizar tempo dos professores, automatizando e simplificando várias tarefas. Por exemplo, os professores podem agendar reuniões, enviar cartas aos pais digitalmente e escrever mensagens para toda a turma através da plataforma. Também ajuda a rastrear trabalhos atrasados ​​​​e anunciar datas de exames digitalmente. No geral, EdTools.io é uma plataforma abrangente que visa simplificar a rotina diária dos professores, fornecendo-lhes uma ampla gama de aplicativos e ferramentas úteis. Ao centralizar vários aspectos do ensino e da gestão da sala de aula, ajuda os professores a poupar tempo e a melhorar a sua eficiência.

Site: edtools.io

