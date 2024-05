Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de EDICOM no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A EDICOM, líder internacional em EDI e FATURA ELETRÓNICA, desenha plataformas de transmissão e integração de dados entre empresas, seguindo sempre critérios rigorosos de profissionalismo, transparência e eficácia. A EDICOM tem a capacidade de preservar as condições legais dos documentos e arquivos arquivados com garantias de autenticidade e integridade ao longo do tempo. A EDICOM é a primeira empresa certificada pelo Ministério da Energia, Turismo e Agenda Digital a oferecer um serviço de arquivo eletrónico de longa duração sob a certificação eIDAS para toda a União Europeia. A EDICOM comercializa e fornece serviços na modalidade ASP-SaaS (Application Service Provider), um modelo que permite às empresas terceirizar os complexos e dispendiosos recursos tecnológicos e humanos necessários para implementar e gerenciar uma solução EDI. Este modelo de negócio é viabilizado a partir da Plataforma Cloud B2B da EDICOM, uma poderosa infraestrutura tecnológica com software próprio desenvolvido, hardware permanentemente atualizado e sistemas de comunicação e serviços de gestão customizados.

Site: edicomgroup.com

