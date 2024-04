Edge Impulse oferece o que há de mais moderno em ferramentas de aprendizado de máquina, permitindo que todas as empresas criem produtos de ponta mais inteligentes. Nossa tecnologia capacita os desenvolvedores a lançar mais produtos de IA no mercado com mais rapidez e ajuda as equipes empresariais a desenvolver rapidamente soluções específicas do setor em semanas, em vez de anos. O Edge Impulse fornece automação poderosa e recursos de baixo código para facilitar a construção de conjuntos de dados valiosos e o desenvolvimento de IA avançada com streaming de dados. Com mais de 75.000 desenvolvedores e parcerias com os principais fornecedores de silício, o Edge Impulse oferece uma experiência de integração perfeita para validar e implantar com confiança no maior ecossistema de hardware.

Site: edgeimpulse.com

