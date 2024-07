Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Eden AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A plataforma Eden AI oferece acesso fácil a uma variedade de tecnologias de análise de fala e áudio de fornecedores de primeira linha. Inclui funcionalidades de fala para texto e texto para fala, que podem ser usadas para reconhecimento e síntese de fala, respectivamente. O recurso de fala para texto é usado para reconhecer palavras faladas e convertê-las em texto para análise posterior. Esse recurso fornece APIs assíncronas, que permitem que os solicitantes sejam lembrados quando o recurso solicitado estiver pronto. As solicitações assíncronas são úteis para manter a funcionalidade de um aplicativo, otimizando os recursos do aplicativo usados ​​enquanto uma solicitação está pendente. Por outro lado, a funcionalidade de conversão de texto em fala permite gerar áudio a partir de um determinado texto enquanto escolhe a voz associada. A ferramenta Speech da Eden AI é adequada para desenvolvedores, não programadores, gerentes de produto e especialistas em IA. A plataforma não especifica o número de fornecedores com os quais trabalham, mas enfatiza a qualidade das tecnologias que oferecem. Um depoimento de um cliente indica que a ferramenta Speech foi usada para automatizar o tratamento do correio de voz, convertendo arquivos MP3 em texto e entregando-os à equipe como mensagens de texto. No geral, as funcionalidades da ferramenta Speech podem ser usadas em diversas aplicações, incluindo transcrição de fala, comando de voz, chatbots habilitados para voz e muito mais.

