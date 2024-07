Eddy Travels é um assistente de viagens alimentado por Inteligência Artificial (IA) que visa simplificar e aprimorar a experiência de encontrar as melhores ofertas de viagens. Com o foco principal na melhoria da eficiência, o assistente de IA fornece uma plataforma conveniente para pesquisar voos, hotéis e aluguel de carros, entre outros. O sistema foi projetado para oferecer aos consumidores resultados personalizados em segundos, reduzindo significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários no planejamento e reserva de viagens. O serviço do assistente também se estende às vendas e suporte automatizados, dando às empresas a capacidade de aprimorar as experiências de suporte ao cliente e gerar vendas com intervenção humana reduzida. Eddy Travels ajuda não apenas a encontrar ofertas econômicas, mas também a fornecer um processo de reserva contínuo, tornando-o um assistente de viagens virtual abrangente. A tecnologia que torna isso possível depende muito do aprendizado de máquina e de componentes de software sofisticados. A Eddy Travels foi desenvolvida com o apoio da Techstars, uma rede mundial que ajuda empreendedores a ter sucesso.

Site: eddytravels.com

