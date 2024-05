ECOMMPAY é um provedor líder de serviços de pagamento e adquirente direto de cartões bancários. Criamos tecnologias baseadas em dados sob medida para que clientes de comércio eletrônico façam pagamentos online em todo o mundo. ECOMMPAY garante movimentação de dinheiro com um clique; nosso gateway de pagamento facilita um processo de pagamento omnicanal, combinando recursos de aquisição, mais de 100 métodos de pagamento, pagamentos em massa e inovação tecnológica em uma integração única e perfeita. Nossos clientes desfrutam de custos operacionais reduzidos, menor tempo de lançamento no mercado no caso de expansão dos negócios e da sinergia entre conversão e segurança. A ECOMMPAY possui 4 escritórios em todo o mundo, empregando mais de 700 pessoas. As empresas do Grupo ECOMMPAY oferecem serviços de pagamento e aquisição direta internacionalmente sob as licenças da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) – ECOMMPAY LIMITED, e do Banco Central de Chipre – ECOMMBX LIMITED.

Site: ecommpay.com

