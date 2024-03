A Echo AI (anteriormente conhecida como Pathlight) transforma a forma como as organizações interagem com seus clientes com sua plataforma inovadora de Conversation Intelligence. Aproveitando a IA generativa avançada, a Echo AI processa de forma autônoma milhões de interações com os clientes, permitindo que as empresas atuem com base em inteligência e insights em tempo real. Isso capacita não apenas as equipes de atendimento ao cliente, mas também organizações inteiras a compreender e agir de acordo com cada interação com o cliente. As melhores empresas são as mais centradas no cliente. Isso sempre foi verdade. A principal razão pela qual as startups podem ser tão disruptivas é que estão mais próximas do cliente e podem reagir mais rapidamente às suas necessidades em constante mudança. No entanto, um paradoxo surge à medida que uma empresa cresce. Quanto mais clientes conquista, mais difícil fica ouvir genuinamente cada um deles. Quanto menos uma empresa escuta, mais ela vacila. Em breve, um concorrente mais novo e mais centrado no cliente toma o seu lugar. Seus clientes estão dizendo a você todos os dias o que desejam. Está bem na sua frente: em ligações e chats, em pesquisas e avaliações. As respostas para cada pergunta de um milhão de dólares que você tem estão escondidas à vista de todos. Até agora, essas respostas eram impossíveis de encontrar. Afinal, nenhuma pessoa ou equipe pode analisar fisicamente cada interação com o cliente. O advento da IA ​​generativa mudou tudo isso. Construímos o Echo AI porque vimos que finalmente existia a tecnologia para resolver esse problema. Nossa missão é capacitá-lo a ser infinitamente centrado no cliente, quer você tenha 10 ou 10 milhões de clientes. Construímos a Echo AI desde o início para aproveitar o poder da IA ​​para que você possa ouvir, aprender e reagir a cada cliente com a mesma atenção que fazia quando começou. Tal como a computação pessoal, é o tipo de amplificação humana que só pode surgir com um avanço tecnológico e é uma capacidade que agora está ao nosso alcance. Como fundador de uma startup, você pode conversar com todos os clientes. A Echo AI permite que os executivos da Fortune 500 façam o mesmo. Imagine tomar todas as decisões com base na confiança de que você sabe o que milhões de clientes desejam.

