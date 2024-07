eBook Chessvision

Chessvision.ai eBook Reader é uma ferramenta inovadora que utiliza Inteligência Artificial para aprimorar a funcionalidade dos e-books de xadrez. Este leitor de e-book interativo permite que os usuários levem seu estudo de xadrez para o próximo nível, tornando seus livros de xadrez interativos. Suporta formatos populares como PDF, EPUB e DJVU. Usar esta ferramenta é simples, mas poderoso. Os usuários podem abrir qualquer livro de xadrez em PDF, EPUB ou DJVU e deixar o leitor processá-lo. Assim que o processamento for concluído, os usuários podem clicar duas vezes em qualquer diagrama de xadrez para abri-lo para análise. O e-book é processado apenas uma vez, o que significa que as aberturas subsequentes estão prontas para uso sem qualquer processamento adicional necessário. Ao contrário de outras plataformas, Chessvision.ai não aprimora manualmente os e-books de xadrez e os vende a preços premium. Em vez disso, ele usa visão computacional e inteligência artificial para tornar interativo qualquer livro de xadrez existente. Essa abordagem permite que os usuários acessem todo o poder de seus e-books de xadrez sem ter que comprar novas versões. Os usuários elogiaram o Chessvision.ai eBook Reader por sua eficácia no estudo de livros de xadrez. Com recursos como varredura de posição, adição de comentários, busca de posições em bancos de dados online e análise com o motor, esta ferramenta atende jogadores de todos os níveis que estão interessados ​​em estudar e melhorar suas habilidades no xadrez. O leitor foi descrito como um divisor de águas no mundo das ferramentas de xadrez. Este aplicativo premiado, que ganhou o prêmio de Melhor Startup de Xadrez 2020 na Conferência Chesstech2020, oferece uma opção de teste gratuito e planos de associação. O leitor foi desenvolvido por Pawel Kacprzak, o fundador do chessvision.ai, que tem um histórico de criação de ferramentas inovadoras para a comunidade do xadrez.

Site: chessvision.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com eBook Chessvision. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.