Ebby.co é um software de transcrição habilitado para IA, projetado para converter áudio e vídeo em texto. Com mais de 100 idiomas e dialetos reconhecidos, a ferramenta é capaz de gerar legendas para vídeos automaticamente. Ebby.co garante privacidade e segurança em suas operações, possibilitando transcrições confidenciais. Equipada com um editor online fácil de usar, a plataforma permite aos usuários revisar, editar e personalizar suas transcrições conforme necessário. As transcrições podem ser exportadas em vários formatos, incluindo Word, PDF, CSV, VTT e SRT. A ferramenta também oferece recursos colaborativos, permitindo o compartilhamento de transcrições como somente leitura ou com permissões de edição para colaboração em equipe. Além disso, Ebby.co fornece rotulagem automática de alto-falantes e suporta uma ampla gama de formatos de arquivos de áudio e vídeo (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv, etc.), convertendo-os em texto . A plataforma foi avaliada positivamente pelo seu processamento rápido, transcrições de alta qualidade e preços transparentes. É particularmente adequado para transcrever entrevistas, podcasts, reuniões e telefonemas.

Site: ebby.co

