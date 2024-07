Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de DreamPic.AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

DreamPic.AI é uma plataforma alimentada por IA que permite aos usuários criar imagens personalizadas de si mesmos em uma variedade de estilos. A plataforma exige que o usuário carregue de 10 a 30 fotos de si mesmo, selecione os estilos desejados nos quais deseja gerar as imagens e deixe o modelo de IA fazer o resto. Após treinar o modelo, é apresentado ao usuário um link para visualizar os resultados e baixar todas as imagens geradas. DreamPic.AI também permite que os usuários reutilizem ou baixem o modelo treinado para que possam gerar mais imagens em estilos diferentes. A plataforma vem com uma ampla gama de estilos predefinidos que cobrem uma variedade de gêneros, como celebridade, arte, animais, fantasia, ficção científica, fotos profissionais, desenho animado, vintage, anime, surreal, gótico, steampunk, hipster, retrô. , fantasia, cyberpunk, hip-hop, elegante, boêmio, grunge, formal, esportivo, glamoroso, pop art, minimalista, eclético, urbano, tradicional, ocidental, náutico, militar, folk, tropical, art déco, medieval, grego, safári , de praia, circo, vagabundo de praia, astrônomo, espaço profundo, pingentes de gelo, deserto, onda de vapor, princesa moderna, moda, princesa, piloto dos sonhos, retrato colorido, advogado, terno preto, empregado, arte digital de nota de morte, retrato android, jogador de futebol cômico , arte de linha limpa, retrato psicodélico, guerreiro otomano de fantasia, retrato tribal africano, xamã africano, cantor de fantasia, guerreiro fantasma, folhas coloridas e muito mais.

Site: dreampic.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com DreamPic.AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.