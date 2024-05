Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Dots é uma API amigável ao desenvolvedor que permite que as empresas paguem seus contratados por meio de apenas algumas linhas de código. Quer sejam trabalhadores temporários, como motoristas do Uber, vendedores em mercados como o Etsy ou simplesmente o faz-tudo local, o Dots abstrai completamente a complexidade dos pagamentos. Gerenciamos todo o processo: coleta de informações (KYC), pagamentos por qualquer via (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, internacional e muitos mais por vir) e até preenchimento de formulários fiscais! O Dots permite que os desenvolvedores recebam pagamentos em apenas algumas horas, em vez dos muitos meses que isso normalmente levaria.

Site: dots.dev

