DMSi Software

A DMSi está trazendo novas tecnologias e novas ideias para a indústria de materiais de construção por meio de nosso software especializado de gestão empresarial. Estamos revolucionando um dos maiores e mais críticos setores do mundo. Felizmente, gostamos de desafios. Temos vagas para pessoas que gostam de treinar em nosso software, pesquisar e resolver problemas de negócios dos clientes e otimizar cadeias de suprimentos com soluções personalizadas. Temos vagas para engenheiros de software, designers, engenheiros de sistemas, analistas, proprietários de produtos e gerentes de produtos que exploram tecnologias inovadoras e criam interfaces humanas. Temos cargos que fazem nossa empresa prosperar em vendas, marketing, recursos humanos e contabilidade, que estão ajudando a evoluir nossa marca e nossa equipe. O que nos motiva é nos cercar de pessoas brilhantes, gentis e curiosas que amam as possibilidades ilimitadas que o campo do software de computador empresarial tem a oferecer.

Site: dmsi.com

