Djaboo é um excelente e inteligente gerente de relacionamento com o cliente que melhora a produtividade do seu negócio. Você pode gerenciar seus projetos, seus clientes, sua equipe freelancer, seus pagamentos e gerar automaticamente seus contratos e faturas com facilidade em um só lugar. Djaboo oferece acesso rápido e fácil às funções que você precisa para desenvolver seu negócio. Inclui tudo que você precisa para gerenciar seu negócio com eficiência e tranquilidade. Sua vez ! Recursos essenciais para sua produtividade Relatórios automáticos de planilhas de ponto e receitas/despesas. O cálculo automático de suas cobranças. A gestão da transição para diferentes níveis do seu IVA. Gerenciamento de cotações em tempo real. Pipelines de vendas Os contratos são gerados automaticamente a partir das informações do cliente. Recursos essenciais para gerenciamento de projetos Gerenciando suas tarefas simples e complexas com configuração de lembretes. Um chat integrado que permite discutir projetos com os colaboradores envolvidos. Planejamento de tarefas e atividades via calendários, cronogramas, rastreadores de tempo e gráficos de Gantt, Kanban ou listas. A gestão de documentos, planilhas e também bases de conhecimento para compartilhá-los com seus colaboradores. Recursos essenciais para gerenciamento de clientes Adicionar clientes ou importar em massa seus clientes existentes. Gestão da equipe especificando suas funções e acesso ao aplicativo e também visualização de licenças, frequências e atividades de todos. A loja que permite oferecer pacotes de serviços predefinidos. Faturamento automático feito pelo nosso editor intuitivo. Personalização total da sua aplicação Possibilidade de escolher a visualização: visualização em lista, visualização em tabela, visualização em calendário e muito mais. Adicione seu logotipo, personalize cores e adicione os planos de fundo desejados. Personalize seu espaço de trabalho digital, você poderá: Escolher os diferentes recursos que deseja usar. Altere as cores para tornar as tarefas mais identificáveis. Use diferentes status para categorizar tarefas e ganhar eficiência.

Site: djaboo.com

