Dictionary.com é um dicionário online cujo domínio foi registrado pela primeira vez em 14 de maio de 1995. O conteúdo do Dictionary.com é baseado na versão mais recente do Random House Unabridged Dictionary, com outro conteúdo do Collins English Dictionary, American Heritage Dictionary e outros. .

