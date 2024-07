Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

O gerador de IA de difusão estável de texto para imagem gratuito da Dezgo é uma ferramenta que permite aos usuários gerar imagens de alta qualidade a partir de qualquer prompt de texto. Ele usa uma combinação de tecnologia de IA e um método de amostragem chamado DPMSeed para criar as imagens. A tecnologia de IA é Stable Diffusion 1.5, que pode ser ajustada para se ajustar mais estritamente ao prompt do texto ou para fornecer mais liberdade em sua interpretação. O usuário também pode especificar a proporção da imagem, como retrato, quadrado ou paisagem. Para refinar ainda mais a imagem, o usuário pode fornecer um prompt negativo, que descreve o que não deve ser incluído na imagem. A saída da IA ​​é fornecida sob os termos da licença CreativeML Open RAIL-M. Além disso, o utilizador tem a possibilidade de gerir as suas preferências de privacidade, como permitir ou rejeitar determinados tipos de tratamento de dados, ou selecionar determinados tipos de anúncios e conteúdos personalizados. O usuário também pode optar por permitir ou não que seu dispositivo seja identificado por meio da verificação de suas características exclusivas.

Site: dezgo.com

