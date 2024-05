Desk360 é uma plataforma omnicanal de suporte ao cliente, permitindo que empresas de todos os tamanhos tenham uma visão de 360 ​​graus de seus clientes e utilizem uma caixa de entrada de última geração para seus aplicativos móveis e sites. Ele permite que você se comunique com seus clientes em qualquer canal (e-mail, chat ao vivo, redes sociais, WhatsApp e até mesmo uma caixa de mensagens dentro de seus aplicativos móveis), ao mesmo tempo que unifica todas as mensagens em uma única tela para seus representantes de clientes. Com o Desk360, você pode criar uma caixa de entrada para que seus usuários entrem em contato com você em seus próprios termos. Desk360 oferece integrações com a App Store, Google Play Store e Huawei AppGallery, para que você possa agregar todas as avaliações da loja em uma única página e responder aos seus clientes sem alternar entre as contas da loja. Gerenciar suas contas de mídia social com Desk360 é muito fácil. Você pode visualizar e responder todas as mensagens de clientes provenientes do Facebook, Instagram e Twitter em uma única tela, economizando muito tempo para seus representantes. Você usa endereços de e-mail diferentes para fornecer suporte aos seus clientes? Não se preocupe, pois você pode unificar todos os seus endereços de e-mail em uma única tela. Além do mais, você pode criar perguntas frequentes personalizadas e páginas de contato em seu site para fornecer aos clientes suporte holístico de sua marca. Descubra o Desk360 hoje e comece a se comunicar com seus clientes com mensagens Desk360 predefinidas preparadas por tradutores profissionais em 40 idiomas! Gerencie as mensagens de seus clientes provenientes desses 11 canais em uma página e obtenha relatórios detalhados sobre produtos e usuários. Escolha quem será responsável por qual projeto, atribuindo agentes especiais para cada produto, e incentive a cooperação entre equipes para aumentar seu desempenho!

Site: desk360.com

