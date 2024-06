Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de DesignMunk no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

DesignMunk é uma coleção com curadoria dos melhores exemplos de design de páginas de destino e páginas iniciais para inspirar web designers e profissionais de marketing. O site apresenta uma ampla variedade de designs de páginas de destino em diferentes setores e casos de uso, como tecnologia, negócios, agências, comércio eletrônico, finanças, marketing e muito mais. Para cada página de destino apresentada, DesignMunk fornece uma captura de tela, o nome da empresa/produto, a data de lançamento e algumas tags de categoria relevantes. Os exemplos de páginas de destino apresentam designs criativos e focados na conversão com elementos como seções principais, frases de chamariz, recursos de produtos, depoimentos de clientes e muito mais. O site tem curadoria de @tajim, que seleciona e mostra regularmente as principais inspirações de landing pages. Além das landing pages em destaque, o site também possui seções para ferramentas de design de IA, livros de design, microcópia UX e a capacidade dos usuários enviarem suas próprias landing pages para possível inclusão.

Site: designmunk.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com DesignMunk. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.