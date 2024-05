Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de DeepTranscript no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

DeepTranscript é uma tecnologia de reconhecimento automático de fala para empresas dedicadas ao uso de dados de voz. Projetado como o fornecedor de tecnologia perfeito para profissionais que desejam transcrever grandes volumes, oferecendo alta precisão e preços baixos. Vamos coletar todos os dados disponíveis em conversas, palestras, entrevistas com uma API plug and play com entrada imediata no mercado e recursos relevantes além de transcrição precisa: análise de emoções, motivos recorrentes de satisfação...

