DeepMake é uma ferramenta baseada em Inteligência Artificial (IA) projetada principalmente para criação de conteúdo, com foco em efeitos de vídeo (VFX). Utilizando IA de código aberto, DeepMake oferece uma gama de serviços para agilizar e otimizar o processo de criação de conteúdo. Esses serviços incluem efeitos de vídeo instantâneos, criação de vídeos de estoque a partir de prompts de texto e segmentação imediata de camadas. A ferramenta possui recursos como geração de vídeo de difusão estável, que permite aos usuários formular vídeos de alta qualidade a partir de instruções escritas ou estender clipes existentes. Ele também usa segmentação de camada inteligente que automatiza a segmentação de personagens, planos de fundo e objetos em vídeos, facilitando assim modificações precisas de vídeo e narrativa dinâmica. Outro recurso importante do DeepMake é a poderosa tecnologia de troca de rosto, destinada a dar vida aos personagens, substituir dublês e criar avatares animados para jogos e streaming. A ferramenta também possui um recurso de upscaling de vídeo que visa melhorar a qualidade e os detalhes dos vídeos. DeepMake também fornece integrações com Adobe After Effects e Nuke, estendendo assim seus efeitos visuais alimentados por IA às ferramentas com as quais os usuários já estão familiarizados. DeepMake oferece uma estrutura de preços para diferentes tipos de uso, incluindo uma versão open source e totalmente gratuita com uso ilimitado, além de pacotes premium com recursos exclusivos e suporte técnico.

Site: deepmake.com

