Daft Art é uma ferramenta alimentada por IA que permite aos usuários criar capas de álbuns de alta qualidade de forma rápida e fácil. Ele utiliza estética selecionada e fornece maneiras visuais de interagir com IA para gerar quantas obras de arte forem necessárias até que a aparência desejada seja alcançada. Os usuários podem personalizar o texto da arte editando o título do álbum e o nome do artista, e a arte final é entregue em formato de alta resolução com a proporção correta. Além disso, os usuários podem visualizar a arte em um dispositivo real antes de decidir a aparência final e ela estará pronta para upload em todas as plataformas de streaming. Daft Art também fornece amostras de capas feitas por outros artistas para dar aos usuários uma ideia de como seria a arte final. Com o Daft Art, os usuários podem criar uma obra de arte da qual se orgulharão.

Site: daftart.ai

