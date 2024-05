Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

CryptoCompare é uma autoridade central para informações claras e concisas, oferecendo amplitude, escopo e profundidade de dados incomparáveis, preenchendo a lacuna entre o ativo criptográfico e os mercados financeiros tradicionais. Fundada em 2014, a CryptoCompare é um provedor global de dados do mercado de criptomoedas, oferecendo aos investidores institucionais e de varejo acesso a dados de mercado e preços confiáveis, em tempo real e de alta qualidade, sobre mais de 5.300 moedas e mais de 240.000 pares de moedas. Ao agregar e analisar dados de ticks de bolsas reconhecidas globalmente e integrar perfeitamente diferentes conjuntos de dados no preço da criptomoeda, o CryptoCompare fornece uma visão abrangente e holística do mercado. Em um nível granular, produzimos: dados comerciais de criptomoedas, dados de carteira de pedidos, blockchain e dados históricos, dados sociais, relatórios e um conjunto de índices de criptomoedas.

Site: cryptocompare.com

