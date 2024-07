Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Cryo Mix no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Cryo Mix é uma ferramenta online de mixagem e masterização de IA projetada para melhorar a qualidade das faixas vocais. Com uma interface amigável, a ferramenta permite aos usuários fazer upload de seus arquivos brutos de vocal, batida e backing vocal para processamento. Usando tecnologia de IA de ponta, o Cryo Mix analisa e processa automaticamente os arquivos carregados para fornecer resultados de mixagem e masterização de qualidade profissional. A ferramenta oferece uma variedade de recursos e opções, como ajuste de volume vocal, configurações avançadas de mixagem e a capacidade de adicionar camadas de backing/adlib. Ele suporta vários formatos de arquivo como WAV e MP3, e os usuários podem acompanhar o andamento das etapas de processamento. Cryo Mix enfatiza confiabilidade e resultados instantâneos, fornecendo aos artistas uma solução eficiente para melhorar suas mixagens de rap. Embora focada principalmente no rap, a ferramenta também está trabalhando para adicionar suporte para outros estilos musicais. Desenvolvido por Cryo (Craig McAllister), um engenheiro certificado de platina com experiência em eletrônica e engenharia elétrica, Cryo Mix tem a confiança de profissionais da indústria e artistas com milhões de streams. A ferramenta foi projetada para atender às necessidades dos artistas, oferecendo um serviço de mixagem e masterização rápido e de alta qualidade para ajudá-los a acompanhar as demandas da indústria musical. Além da mixagem e masterização de IA, o Cryo Mix também oferece outras ferramentas alimentadas por IA, como AI Audio Separator para extrair hastes e AI Beat Optimizer para aprimorar faixas instrumentais.

Site: cryo-mix.com

