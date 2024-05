Otimize seu feed de produtos, otimize seus gastos. Direcione mais tráfego para sua loja online e aumente sua taxa de conversão otimizando os dados do feed de produtos com base nas necessidades de diferentes canais, como anúncios de lista de produtos, sites de comparação de preços ou redes afiliadas. - Importe os dados do seu produto de várias fontes, incluindo Shopify, Woocommerce, XML, CSV etc. - Enriqueça seus dados adicionando Google Analytics, Google Sheet ou qualquer outro arquivo para aumentar a eficiência de suas listagens de produtos. Por exemplo, você pode excluir automaticamente produtos com alto tráfego e conversão zero, fora de temporada, estoque baixo e baixa disponibilidade de variantes, o que aumentará seu ROAS. - Crie feeds de produtos XML ou use a opção de APIs para publicar sua lista de produtos em diferentes canais, incluindo, entre outros, Google, Facebook e Criteo. - Use regras IF-THEN para modificar os dados do seu produto para atender às necessidades dos canais, para que você possa anunciar todos os seus produtos e utilizar totalmente os algoritmos dos canais. Não há limite sobre como você pode alterar seus dados com nossas regras IF-THEN. - Receba notificações instantâneas e crie regras de segurança para tornar seu fluxo de dados livre de erros, para que você possa economizar orçamento de marketing digital e tempo operacional completamente desperdiçados. - Use nossa interface de usuário simples, aperfeiçoada pelos feedbacks de nossos membros - tudo em um só lugar. Seja membro de nossa plataforma de marketing digital e acesse nossos produtos, ideias de recomendação baseadas em know-how sobre feeds e anúncios de produtos e excelente suporte ao cliente.

Site: crwizard.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com crwizard. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.