A Crisp conecta e analisa dados de varejo em toda a cadeia de suprimentos, capacitando as marcas de CPG com insights acionáveis ​​em tempo real para manter as prateleiras abastecidas, reduzir o desperdício e aumentar a lucratividade. A plataforma de dados abertos da Crisp conecta fornecedores a dados de mais de 40 varejistas e distribuidores, fornecendo insights sobre vendas e cadeia de suprimentos exatamente quando e onde eles precisam deles. O Crisp canaliza conjuntos de dados harmonizados – até o nível da loja e do produto – em painéis nativos junto com Excel, ferramentas de BI e plataformas baseadas em nuvem.

Site: gocrisp.com

