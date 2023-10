Craigslist (estilizado como craigslist) é um site americano de anúncios classificados com seções dedicadas a empregos, moradia, venda, itens desejados, serviços, serviços comunitários, shows, currículos e fóruns de discussão. Craig Newmark iniciou o serviço em 1995 como uma lista de distribuição de e-mail para amigos, apresentando eventos locais na área da baía de São Francisco. Tornou-se um serviço baseado na web em 1996 e se expandiu para outras categorias classificadas. Começou a se expandir para outras cidades dos EUA e do Canadá em 2000 e agora cobre 70 países. Em março de 2008, espanhol, francês, italiano, alemão e português tornaram-se os primeiros idiomas diferentes do inglês com suporte no Craigslist. Em 9 de agosto de 2012, mais de 700 cidades e áreas em 70 países tinham sites Craigslist. Alguns sites Craigslist cobrem grandes regiões em vez de áreas metropolitanas individuais - por exemplo, os estados americanos de Delaware e Wyoming, Colorado Western Slope, California Gold Country e Upper Peninsula of Michigan estão entre os locais com seus próprios sites Craigslist. Os sites Craigslist de algumas grandes cidades, como Los Angeles, também incluem a capacidade do usuário de se concentrar em uma área específica de uma cidade (como o centro de Los Angeles).

Site: craigslist.org

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com craigslist. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.