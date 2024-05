Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Covie no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Os dados de seguros podem ser uma fera. Vamos domesticá-lo juntos. Somos a maneira mais fácil de integrar dados de seguros de seus usuários sem que eles saiam de seu próprio aplicativo web. Interagir com seguros através de uma variedade de operadoras deve ser um trabalho pesado indiferenciado – uma peça de infraestrutura como Stripe, Twilio ou AWS que “simplesmente funciona” em segundo plano enquanto sua empresa se concentra no que a torna diferente. Fornecemos blocos de construção programáticos para tornar isso uma realidade, colocando uma API e ferramentas neutras para operadoras no topo do seguro, começando com acesso a apólices (pense no Plaid, mas para sua seguradora) e monitoramento.

Site: covie.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Covie. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.