Cord é uma ferramenta de mensagens diretas projetada para ajudar as pessoas a encontrar oportunidades de trabalho. Ele permite que os usuários se conectem com potenciais empregadores ou oportunidades de emprego por meio de uma interface de mensagens simples e intuitiva. Alguns recursos principais do Cord incluem: * Mensagens diretas: o Cord permite que os usuários enviem mensagens e se comuniquem diretamente com empresas ou indivíduos sobre vagas de emprego, sem a necessidade de formulários de emprego ou currículos tradicionais. * Divulgação personalizada: os usuários podem criar mensagens personalizadas para empregadores específicos, destacando suas habilidades e experiência relevantes. * Rastreamento fácil: Cord fornece uma plataforma centralizada para rastrear conversas, acompanhar leads e gerenciar o processo de procura de emprego. * Perfis anônimos: os usuários podem criar perfis no Cord sem revelar sua identidade completa, permitindo-lhes explorar oportunidades discretamente. A plataforma visa tornar o processo de procura de emprego mais eficiente e personalizado, facilitando ligações diretas entre candidatos a emprego e empregadores. Ao aproveitar o poder das mensagens diretas, a Cord busca fornecer uma maneira mais envolvente e eficaz para as pessoas encontrarem seu próximo emprego ou oportunidade de carreira.

Site: cord.co

