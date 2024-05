Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

CordStudio é um varejista online que oferece roupas estampadas de inspiração vintage, artigos de couro premium e acessórios. Alguns dos pontos principais sobre a empresa: CordStudio foi fundado em 2024 e está sediada na Índia. Eles oferecem uma ampla gama de produtos para mulheres e homens, incluindo vestidos, tops, calças, coordenados, macacões, bolsas, carteiras e cintos. As roupas e acessórios são desenhados internamente e apresentam uma mistura de estampas de inspiração vintage e silhuetas contemporâneas. CordStudio possui vários locais físicos de varejo em toda a Índia, inclusive em Gurgaon, Hyderabad, Mumbai e Nova Delhi. Eles oferecem remessa mundial e têm um código de desconto de 10% disponível para clientes iniciantes. CordStudio parece ser uma marca de moda focada em fornecer roupas e acessórios elegantes e de alta qualidade com uma estética vintage. Sua presença no varejo online e físico permite que alcancem clientes em todo o mundo.

