Cord é um kit de ferramentas para adicionar recursos avançados de colaboração, como bate-papo, comentários e notificações, a produtos e aplicativos digitais. Ele foi projetado para ajudar desenvolvedores, designers e equipes de produto a incorporar rápida e facilmente recursos de colaboração poderosos em seus softwares. Pontos-chave sobre o Cord: * SDK completo para colaboração: Cord fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) completo com componentes de UI pré-construídos, APIs e integrações para adicionar recursos de colaboração como chat, indicadores de presença, comentários encadeados e notificações em tempo real. * Personalizável e flexível: os componentes de UI do Cord podem ser extensivamente personalizados usando CSS para combinar com a aparência do aplicativo host. As APIs também permitem a construção de experiências de colaboração altamente personalizadas. * Experiência de usuário nativa: o Cord visa fornecer uma experiência de colaboração que pareça nativa e integrada no aplicativo host, em vez de uma solução externa ou integrada. * Segura e escalável: a infraestrutura da Cord foi projetada tendo em mente a segurança e a escalabilidade, com recursos como certificação SOC 2 para atender aos requisitos corporativos. * Casos de uso em todos os setores: o Cord pode ser aplicado a uma ampla variedade de casos de uso, desde a adição de comentários a ferramentas de inteligência de negócios, até a substituição do bate-papo de suporte ao cliente, até a integração de assistentes de IA em editores de documentos. * Implementação rápida: o Cord foi projetado para colocar os recursos de colaboração em funcionamento rapidamente, com aplicativos de demonstração de código aberto e um guia de "início rápido" para ajudar os desenvolvedores a começar em minutos. O Cord pretende ser um kit de ferramentas abrangente que capacita as equipes de produtos a criar rapidamente experiências de colaboração personalizadas e de alta qualidade em seus aplicativos.

