Copia Nonprofits

Copia conecta organizações sem fins lucrativos com doações de empresas locais. Desperdiçamos 3 vezes mais comida do que bocas famintas para alimentar. O problema não é a falta de alimentos, mas sim uma distribuição ineficaz desses alimentos. A fome não é um problema de escassez; é um problema de logística. Pela primeira vez, podemos doar efetivamente alimentos preparados e altamente perecíveis a quem deles precisa, quando mais precisamos. A Copia é uma empresa com fins lucrativos que desenvolveu tecnologia que permite às empresas (por exemplo, empresas de gestão de alimentos como o Compass Group, lanchonetes corporativas, universidades, hospitais, mercearias, fornecedores, etc.) solicitar facilmente a coleta de seus excedentes de alimentos, combiná-los, e entregue com segurança a organizações sem fins lucrativos necessitadas. Com o Copia, as empresas parceiras podem aceder facilmente a poupanças fiscais significativas, reduzir drasticamente o desperdício de alimentos através de dados e análises sobre excedentes e remover CO2 da atmosfera, tudo isto enquanto alimentam a sua comunidade.

Site: gocopia.com

