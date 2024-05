A plataforma de descoberta de produtos que proporciona momentos atraentes de descoberta de produtos em todos os canais durante toda a jornada do comprador, desde pesquisa e navegação até recomendações e vendas guiadas. Construído com base na mais recente tecnologia de pesquisa de IA/ML, o Native Commerce Core da Constructor aprende com cada interação do cliente, otimiza suas métricas prioritárias de comércio eletrônico e capacita equipes de merchandising com controles e insights para gerar resultados de negócios incomparáveis. O molho secreto? Enquanto outras soluções começam com mecanismos de correspondência de palavras-chave de código aberto e complementam a IA, somos a única solução de descoberta de produtos com um núcleo nativo e proprietário desenvolvido especificamente para comércio eletrônico. Os algoritmos avançados, transformadores e grandes modelos de linguagem do Constructor trabalham juntos para fornecer experiências personalizadas em tempo real que decodificam padrões complexos e entendem a intenção do usuário. É por isso que nunca perdemos um teste A/B quando se trata de gerar métricas de negócios importantes, como receita, taxa de conversão e margem de lucro. O sucesso de nossos clientes fala por si: a Grove Collaborative alcançou um ROI de 20,07 vezes e a Bonobos obteve um aumento de 9% na receita de pesquisa em relação às ferramentas legadas. Mas não acredite apenas na nossa palavra. Faça-nos provar o seu sucesso antes mesmo de assinar um contrato. Teste o Construtor em seus sites ou aplicativos com nosso Cronograma de Prova, uma avaliação de oportunidade de receita de 4 semanas usando seu catálogo real e seu tráfego real. De graça.

