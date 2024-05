ConnectPay é uma das instituições de dinheiro eletrônico (EMI) de crescimento mais rápido na Lituânia – o principal centro de fintech na Europa continental – fornecendo serviços bancários para empresas baseadas na Internet. Ao oferecer uma solução One Stop Shop para todas as instalações de pagamento sob o mesmo teto, o ConnectPay oferece uma experiência de integração e serviços bancários boutique facilitada. A principal atividade e foco do ConnectPay são os serviços de pagamento bancário para clientes empresariais e institucionais: - Pagamentos: zona do euro (instantâneo) e transfronteiriços - Contas: empresariais e segregadas - APIs: banco on-line e comerciante - Aceitar pagamentos: pagamentos bancários e com cartão (NL) , FI e DE) - Cartões corporativos - BaaS (Banking as a Service) ConnectPay é licenciado e regulamentado pelo Banco da Lituânia e está sujeito ao quadro regulamentar do Banco Central Europeu.

Site: connectpay.com

