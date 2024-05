A Conclusão ajuda as empresas a aumentar a colaboração e agilizar os fluxos de trabalho. Use o Conclude Link para conectar o Slack e o Microsoft Teams para bate-papo bidirecional ou use o Conclude Workflows para gerenciar tickets de suporte, problemas, incidentes e muito mais no Slack. 👉 Concluir Link: conecte o Slack e o Microsoft Teams para melhorar a colaboração entre equipes. Com a sincronização bidirecional, as equipes podem trabalhar na plataforma de mensagens de sua preferência. Compartilhe e sincronize arquivos, edite e exclua mensagens, @mencione colegas, traduza automaticamente conversas em até 60 idiomas e muito mais. ✓ Enviar e receber mensagens ✓ Editar e excluir mensagens ✓ Mensagens encadeadas ✓ @mencionar seus colegas ✓ Tradução em 60 idiomas ✓ Emojis (em texto) ✓ Formatação de rich text ✓ Compartilhamento e sincronização de arquivos – Status da pessoa (em breve) – Reações sincronizadas (em breve em breve) 👉 Conclua fluxos de trabalho: traga seu help desk para o Slack. Gerencie tickets de suporte, problemas e incidentes. Use integrações orientadas por IA para resumir e abrir tickets automaticamente com um menu que suporta tradução em 60 idiomas. Cada nova atividade abre um canal dedicado no Slack, para que a comunicação seja estruturada e focada. Depois de concluído, o canal é arquivado, mas permanece gravado permanentemente no Dashboard. As equipes também podem encontrar as principais métricas de MTTx na guia Insights. Este produto se integra ao Jira. Depois de instalar o Conclude no seu espaço de trabalho do Slack: ✓ Instale o aplicativo de fluxo de trabalho no seu canal preferido (por exemplo, #support) ✓ Inicie o aplicativo e crie uma nova atividade (ticket, problema ou incidente) ✓ Adicione alguns detalhes, defina a gravidade (opcional) e atribuir um proprietário ✓ Convidar equipes ou pessoas para visualizar o canal de atividades dedicado ✓ Comunicar atualizações às diferentes partes interessadas ✓ Concluir o incidente; as informações são arquivadas, mas retidas no Dashboard

