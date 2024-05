Complianz.io é uma solução de conformidade abrangente projetada para ajudar os proprietários de sites a navegar pelas complexidades das leis de privacidade, especialmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) nos Estados Unidos. Complianz.io oferece ferramentas e serviços para auxiliar os proprietários de sites a alcançar e manter a conformidade com esses regulamentos, garantindo a proteção da privacidade e dos dados do usuário. Características principais: * Gerenciamento de consentimento de cookies: Complianz.io fornece ferramentas para proprietários de sites gerenciarem avisos e políticas de consentimento de cookies em conformidade com o GDPR e outras regulamentações de privacidade. Isso inclui banners de cookies personalizáveis, verificação de cookies e registro de consentimento. * Gerador de Política de Privacidade: A plataforma oferece um gerador de política de privacidade que ajuda os proprietários de sites a criar e personalizar políticas de privacidade adaptadas ao seu site específico e aos requisitos legais. * Acordos de Processamento de Dados (DPAs): Complianz.io facilita a criação e gerenciamento de DPAs entre proprietários de sites e provedores de serviços terceirizados, conforme exigido pelo GDPR. * Verificação de consentimento de cookies: Complianz.io realiza verificações automatizadas de sites para identificar e categorizar cookies e rastreadores, ajudando os proprietários de sites a entender seu uso de cookies e obrigações de conformidade. * Segmentação por geolocalização: A plataforma oferece segmentação por geolocalização para exibir banners de cookies personalizados e avisos de privacidade com base na localização do visitante, garantindo o cumprimento das leis de privacidade locais. * Painel de conformidade: Complianz.io fornece um painel centralizado para proprietários de sites monitorarem seu status de conformidade, gerenciarem preferências de consentimento e acessarem documentação de conformidade. * Atualizações regulares: a plataforma permanece atualizada com as mudanças nas regulamentações de privacidade, fornecendo atualizações e recursos regulares para garantir a conformidade contínua com os requisitos legais em evolução. * Suporte especializado: Complianz.io oferece suporte e orientação especializada para ajudar os proprietários de sites com problemas de conformidade, dúvidas e necessidades de personalização. No geral, Complianz.io é um recurso valioso para proprietários de sites que buscam navegar no cenário complexo das regulamentações de privacidade, fornecendo ferramentas abrangentes e suporte para alcançar e manter a conformidade com GDPR, CCPA e outras leis relevantes.

Site: complianz.io

