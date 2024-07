Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Common Sense Machines no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Common Sense Machines (CSM) oferece um produto de IA que permite aos usuários gerar mundos animados em 3D controláveis ​​​​e prontos para motores de jogo a partir de várias entradas, como imagens únicas, texto e esboço. Comumente usado por artistas 3D, desenvolvedores, criadores, estúdios de jogos e empresas, ele é voltado para turbinar fluxos de trabalho 3D. Os mundos 3D gerados consistem em malhas, splats gaussianos e animações dentro de uma tela de mundo unificada. Inclui recursos como renderização de mundos estilizados com entradas de texto usando um mecanismo de renderização baseado em difusão. Os usuários podem animar ativos 3D com uma variedade de movimentos da biblioteca de animação fornecida ou inserindo prompts de texto para animações personalizadas. Além disso, ele suporta a criação de recursos e personagens 3D com estilo consistente por meio de prompts de texto simples. Facilita o ciclo de desenvolvimento desde o conceito até a impressão 3D, testando mais ideias antes da produção em massa. Esta ferramenta auxilia na prototipagem rápida para testes de jogabilidade, gerando rapidamente acessórios e personagens de jogos em 3D. Dependendo do uso e das necessidades, os usuários podem escolher entre uma ampla gama de opções de planos.

Site: csm.ai

